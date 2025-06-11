الوداد المغربي يتعاقد مع المهاجم السوري عمر السومة

ذكر تقرير إعلامي أن نادي الوداد المغربي لكرة القدم، حسم تعاقده مع المهاجم السوري عمر السومة.

وذكرت صحيفة "البطولة" المغربية على موقعها الإلكتروني "حسم الوداد الرياضي صفقة المهاجم السوري، عمر السومة، في إطار فترة الانتقالات الاستثنائية المتاحة للفرق المشاركة في منافسات كأس العالم للأندية، المقررة في الولايات المتحدة الأمريكية، ما بين 14 يونيو و13 يوليو.

وذكرت الصحيفة نقلا عن مصادر أن النادي الأحمر ضم إلى صفوفه السومة بعقد يمتد لفترة خوض مونديال الأندية، بعدما غادر صاحب الـ36 سنة صفوف فريق العروبة السعودي.

وأشارت الصحيفة إلى أن الدولي السوري سيلتحق في الساعات القليلة القادمة بالوداد في الولايات المتحدة الأمريكية، للانضمام إلى تدريب الفريق تحت قيادة مدربه، محمد أمين بن هاشم.

يذكر أن الفريق المغربي وصل قبل ساعات إلى أمريكا، قبل خوض مباراته الأولى في المنافسة يوم 18 يونيو أمام مانشستر سيتي.