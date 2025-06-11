• و64 بالمئة لا يرون حاجةً لمزيد من التغطية الإعلامية لمعاناة الفلسطينيين بقطاع غزة

يرى 64 بالمئة من الإسرائيليين أنه "لا يوجد أبرياء" بين الفلسطينيين بقطاع غزة، في مؤشر على زيادة التطرف بالمجتمع الإسرائيلي.

جاء ذلك وفق استطلاع رأي أجراه مركز "أكورد" التابع للجامعة العبرية في القدس ونشرت نتائجه صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية الأربعاء.

وقالت الصحيفة: "من الأسئلة التي طرحت في استطلاع أكورد مدى موافقة المستطلعين على عبارة: لا يوجد أبرياء في غزة، وقد وافق 64 بالمئة عليها إلى حد كبير".

وأضافت: "من بين مؤيدي الائتلاف الحاكم وافق 87 بالمئة على العبارة إلى حد كبير، ومن بين مؤيدي حزب إسرائيل بيتنا بزعامة أفيغدور ليبرمان وغيرهم من الناخبين اليمينيين الذين لا يدعمون الائتلاف وافق 73 بالمئة إلى حد كبير".

وتابعت: "أما بين ناخبي أحزاب الوسط، فقد كانت النسبة 67 بالمئة، بينما وافق 30 بالمئة من ناخبي اليسار على العبارة إلى حد كبير".

وأردفت الصحيفة: "من بين المشاركين العرب الإسرائيليين، عارض 92 بالمئة منهم هذا الرأي"، وفق الاستطلاع.

من جهة ثانية بين الاستطلاع أن "64 بالمئة من الإسرائيليين يرون أن تغطية وسائل الإعلام الإسرائيلية للوضع في غزة متوازنة، وأنه لا حاجة لتقديم صورة أشمل عن وضع المدنيين في غزة".

وقالت الصحيفة: "من بين المشاركين الذين صوتوا لأحزاب بالائتلاف الحاكم الحالي، أيد 89 بالمئة هذا الرأي، بينما لم يؤيده سوى 44 بالمئة من المشاركين الذين صوتوا لأحزاب المعارضة، فيما قال 56 بالمئة من المجموعة الأخيرة إنه ينبغي تقديم صورة أشمل".

وذكرت أن "39 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع اعتبروا أن القناة 14 التي تعتبر على نطاق واسع داعمة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تقدم تقارير متوازنة عن غزة".

وتابعت الصحيفة: "قال 56 بالمئة من المشاركين إن القناة 14 منحازة ضد سكان غزة، فيما قال 5 بالمئة إنها منحازة لصالح الغزيين".

وبحسب الصحيفة "وصفت القناة 14 بشكل ممنهج جميع القتلى في غزة بأنهم إرهابيون، وفي مناسبات عدة أشادت بقتل المدنيين أو إيذاء الأبرياء".

وأشارت الصحيفة إلى أنه "فيما يتعلق بآراء الإسرائيليين تجاه وسائل الإعلام الأجنبية والتي أُشير إليها لأغراض الاستطلاع بشبكتي CNN الأمريكية وBBC البريطانية، قال 69 بالمئة من المشاركين إنهما منحازتان لصالح الفلسطينيين في غزة".

وقالت: "حتى عند سؤالهم عن قناة فوكس نيوز المُرتبطة باليمين الأمريكي، قال نصف المشاركين إنها منحازة لصالح الغزيين".

وأشار 77 بالمئة من المشاركين، وفق الصحيفة، إلى أن "الرأي العام العالمي بشأن إسرائيل مهم جدًا أو مهم إلى حد ما".

وبحسب الصحيفة فقد أُجري الاستطلاع خلال الأسبوع الأخير من مايو على عينة تمثيلية من 1112 إسرائيليًا.

وبدعم أمريكي مطلق، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية في غزة خلّفت نحو 182 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.



