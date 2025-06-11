جنرال ألماني يتولى قيادة الجناح الشرقي لحلف الناتو

يتولى الجنرال من سلاح الجو الألماني، إندو جيرهارتس، مسؤولية الحماية العملياتية للجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي (ناتو) خلال السنوات القادمة.

ومن المقرر أن يتسلم الجنرال الألماني /59 عاما/ قيادة مقر قيادة الناتو في مدينة برونسوم الهولندية (قيادة القوات المشتركة للحلف) من الجنرال الإيطالي جوجليلمو لويجي ميجليتا ظهر اليوم الأربعاء.

وفي أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، أصبحت قدرة دول حلف الناتو على الردع والدفاع في الجزء الشرقي من أراضي الحلف مهمة أساسية مجددا. وفي الآونة الأخيرة تزايدت التحذيرات من أن روسيا قد تختبر التزام دول الناتو بالدعم المتبادل.

وسيقود جيرهارتس - الذي شغل سابقا منصب المفتش العام للقوات الجوية في ألمانيا - قوات الحلف على حدود يبلغ طولها حوالي 3900 كيلومتر مع روسيا وبيلاروس. وتمتد هذه الحدود من النرويج وفنلندا عبر دول البلطيق حتى المجر.

ويوجد في برونسوم أحد المقرات العملياتية الثلاثة لحلف الناتو. أما المقران الآخران فهما في نابولي ونورفولك (الولايات المتحدة الأمريكية)، ويقودهما أمريكيون.

ورُقّي جيرهارتس إلى رتبة جنرال بأربع نجوم قبل توليه منصبه الجديد، الذي سيقود فيه مباشرة 800 رجل وامرأة من 30 دولة من أصل 32 دولة عضو في الناتو. وفي حالات الطوارئ سيُجرى من مقر الحلف في برونسوم قيادة حوالي مليون جندي.