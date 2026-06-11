محافظ الشرقية يهنئ أوائل شهادات القراءات بعد اعتماد النتيجة من الأزهر الشريف

هنأ المهندس حازم الأشموني أوائل طلبة شهادات القراءات "التجويد – العالية – التخصص" للعام الدراسي 2025 - 2026 من أبناء محافظة الشرقية؛ عقب إعلان النتيجة واعتمادها رسميا من الأزهر الشريف، في إطار دعم ورعاية المتفوقين في مختلف المجالات العلمية والدينية.

وجاءت أسماء الأوائل على النحو التالي:

- المركز الأول: محمد الأحمدي محمد أحمد، من معهد الزقازيق بنين، بنسبة 96.82%.

- المركز الثاني: محمد رمضان محمد محمد، من معهد الزقازيق بنين، بنسبة 94.85%.

- المركز الثالث: محمود أحمد محمود محمد خليفة، من معهد الزقازيق بنين، بنسبة 94.55%.

- المركز التاسع: عاصم إسماعيل أحمد إبراهيم، من معهد الزقازيق بنين، بنسبة 93.64%.

وأعرب محافظ الشرقية عن فخره واعتزازه بما حققه أبناء المحافظة من مراكز متقدمة في علوم القرآن الكريم، مؤكدا أن هذا التفوق يعكس الجهد والاجتهاد في خدمة كتاب الله تعالى وإتقان تلاوته وفقا لأحكام علم القراءات، ويجسد صورة مشرفة لأبناء المحافظة في المحافل العلمية والدينية، مؤكدا أن الدولة تولي اهتماما كبيرا برعاية أبناء الأزهر وطلاب العلوم الشرعية باعتبارهم حملة رسالة القرآن الكريم ونشر تعاليمه القائمة على الوسطية والاعتدال، مشيدا بما حققه الطلاب من نجاح يعكس الإصرار والمثابرة.

واختتم المحاف تهنئته بدعوة الطلاب إلى مواصلة مسيرتهم العلمية في التعمق بعلوم القرآن الكريم، ليكونوا قدوة في الإتقان والتفوق، متمنيا لهم دوام التوفيق والسداد في حياتهم العلمية والعملية وخدمة الدين والوطن.