ريال مدريد يضحي بـ6 لاعبين من أجل ضم بوجبا

بعد أن رحل 7 لاعبين عن ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بالإضافة إلى إعارة 3 لاعبين، مازال يحتاج النادي الملكي لبيع المزيد من لاعبيه من أجل التعاقد مع النجم الفرنسي، بول بوجبا من مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن احتياجات الفريق الملكي تقدر بحوالي 200 مليون يورو من أجل الحصول على خدمات لاعبين، على الرغم من بيعه عدد من اللاعبين في وقت سابق، وهم ماركوس لورينتي وثيو هرنانديز وراؤول دي توماس وماتي كوفاتشيتش، وهؤلاء غادروا بشكل دائم، فيما تمت إعارة كل من لوكا زيدان وسيرخيو ريجيلون ومارتن أوديجارد، بحوالي 125 مليون يورو، حيث يأمل رئيس الملكي فلورنتينو بيريز في "التخلص" من 6 لاعبين آخرين قبل أن تغلق نافذة الانتقالات الصيفية.

وأوضحت الصحيفة، أن الميرينجي يعلق آماله على قدرته في التخلص من اللاعبين الويلزي جاريث بيل والإسباني إيسكو قبل نهاية الميركاتو، لكنهما لا يرغبان بمغادرة الفريق، في حين يظل إيسكو موضع ترحيب من زين الدين زيدان في الموسم المقبل،

وبنظرة إلى اللاعبين في فريق ريال مدريد، يبدو أن الأسماء التالية هي المرشحة للمغادرة: خاميس رودريغيز وكايلور نافاس ولوكاس فازكويز وماريانو دياز.

في المقابل، يريد مانشستر يونايتد نحو 150 مليون يورو مقابل بول بوغبا هذا الصيف، وإذا لم يتمكن ريال مدريد من بيع أي لاعب، فلن يكون بمقدوره تحمل ذلك هذا المبلغ مقابل اللاعب الفرنسي.

وأشارت الصحيفة إلى أن بوجبا، لايزال يبذل قصارى جهده للوصول إلى "لوس بلانكوس" معقل ريال مدريد.

وأضافت الصحيفة في تقريرها، أن إيسكو مازال يقاوم الرحيل عن البرنابيو، وهو لم يرافق الفريق في معسكره في كندا لبداية الموسم، ولكن عدم سفره ليس بسبب خلافات، وإنما لحصوله على تصريح بالبقاء في المنزل من أجل حضور ولادة طفله الثاني، موضحة أن هذا لا يمنع أن يستمع النادي الملكي إلى العروض المقدمة للاعب الإسباني، في حال تلقى أي عروض، لكن في الواقع لم يتم تقديم أي عروض له بعد، لكن النادي يقدر قيمته بما يتراوح بين 65 و80 مليون يورو.

أما الكولومبي الدولي رودريجيز، فهو على وشك لم الشمل مع كارلو أنشيلوتي في نابولي، مع استمرار المحادثات بين لوس بلانكوس والنادي الإيطالي، الذي يرغب في الحصول على خدمات خاميس على سبيل الإعارة قبل الانتظار حتى الصيف المقبل لدفع رسومه المقدرة بنحو 40 مليون يورو.

من جهته، يبدو أن الكوستاريكي كايلور نافاس كان في طريقه للخروج في وقت مبكر من الصيف، لكنه الآن برفقة ريال مدريد في رحلته إلى كندا، وهو يتدرب إلى جانب كل من البلجيكي تيبو كورتوا والأوكراني أندريه لونين والإسباني دييغو ألتوب، بينما يتطلع النادي إلى التخلص من نافاس الذي يقدر ريال مدريد قيمته بما بين 35 و40 مليون يورو.

يبدو أن وصول الصربي لوكا يوفيتش أكد خروج ماريانو دياز هذا الصيف، وينتظر ريال مدريد عرضا بقيمة 20 مليون يورو للسماح له بالرحيل.