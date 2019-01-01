وزير السياحة الأسبق يناقش رسالة ماجستير بجامعة الفيوم حول «أثر الرسالة الإعلامية على نسب الإشغال الفندقي أثناء الأزمات»

ناقش وزير السياحة الأسبق الدكتور هشام زعزوع، رسالة ماجستير بكلية السياحة والفنادق جامعة الفيوم، بعنوان "أثر الرسالة الإعلامية على نسب الإشغال الفندقي أثناء الأزمات"، التي أعدها الباحث أيمن سعد غراب عضو المكتب الفني لوزير السياحة.

وقد ضمت لجنة الحكم والمناقشة الدكتورة هدى لُطيف والدكتور أشرف عبدالمعبود الأستاذان بسياحة الفيوم والدكتورعمر قورة الأستاذ المساعد بالكلية.

وأبرزت نتائج الدراسة أهمية الرسالة الإعلامية ودورها المحوري خاصة أثناء الأزمات وأنه لابد أن تكون هناك آليات لضبط الرسالة الإعلامية المحلية حيث أن الإعلام الخارجي كثيرًا ما يستقى أخباره من الإعلام المحلي، وأن الأخبار السلبية التي كان يبثها الإعلام المصري في السنوات التالية لثورة يناير كان لها تأثير سلبي على حركة السياحة ونسب الإشغال الفندقي.

وأوصت الدراسة بتطبيق شروط موضوعية لممارسة العمل الإعلامي للحد من دخلاء المهنة، وضرورة السرعة في بث ونشر الأخبار والتغطيات الخاصة بالأزمات فور صدورها من المصادر الرسمية لتفويت الفرصة على المغرضين ومروجي الشائعات وضرورة ترشيد الخطاب الإعلامي أثناء الأزمات، وأن تقوم المنشآت الفندقية بمحاولة التواصل مع السائحين المرتقبين إلكترونيًا لشرح تداعيات الأزمة وإيضاح الحقائق، وإرسال عروض ترويجية لنزلاء المنشآة الفندقية السابقين، والتواصل مع وزارة السياحة نحو فتح أسواق سياحية جديدة، ودعوة المشاهير للإقامة بالمنشآت الفندقية بهدف الترويج السياحي.