 النمسا تسجل 74 إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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النمسا تسجل 74 إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

فيينا - أ ش أ:
نشر في: السبت 11 يوليه 2020 - 11:52 ص | آخر تحديث: السبت 11 يوليه 2020 - 11:52 ص

أعلنت وزارة الصحة النمساوية، اليوم السبت، انخفاض الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد، إذ تم تسجيل 74 حالة فقط خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مشيرة إلى أن الحياة تعود إلى طبيعتها ببطء مرة أخرى.

وذكرت الوزارة، في بيان اليوم، أن إجمالي الإصابات فى النمسا بلغ 18 ألفا و783 حالة، تعافى منها 16 ألفا و864 حالة بينما توفى 706 حالات، مشيرة إلى أن معظم الإصابات الجديدة فى ولاية النمسا العليا إذ بلغت 36 إصابة تلتها العاصمة فيينا مسجلة 17 إصابة، بالإضافة إلى 6 حالات في كارينثيا، و5 في النمسا السفلى، و4 حالات في ستيريا، و3 في كل من سالزبورج وتيرول.

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