الشرقية: تسليم 1040 عقد تقنين وسداد 57 مليون جنيه لخزينة الدولة

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن إجمالى عقود التقنين التى تم تسليمها للمواطنين من واضعى اليد حتى الآن بلغ 1040 عقد تقنين، وجرى سداد المبالغ المستحقه للدولة بقيمة 57 مليون 289 ألف و614 جنيًا لخزينة الدولة حتى 6 يوليو المنقضي.

وأوضح المحافظ، في بيان له اليوم السبت، أنه جرى الانتهاء من تسليم 851 عقدًا لتقنين أوضاع المواطنين الذين قامو بالبناء المخالف على أراضي أملاك الدوله بمساحة 158.742 مترًا، وجرى تحصيل مستحقات الدولة المالية بقيمة 31 مليون و838ألف و545 جنيهًا، كما تم تسليم 189 عقدًا تقنين لواضعى اليد من المواطنين المتعدين على الأراضى الزراعية بمساحة 877 فدان، وتحصيل مستحقات الدولة الماليه منهم بقيمة 25 مليون و451ألف و69 جنيهًا.

وأكد محافظ الشرقية، أنه يولي اهتماماً خاصاً بملف تقنين أراضي أملاك الدولة من خلال منظومة عمل وخطة وبرنامج زمني محدد وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 والمختص بتنفيذ بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والمنصوص عليها بالأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بإسترداد حق الشعب والحفاظ على هيبة الدولة وتنفيذ قرارات الإزالة لمن لم يتقدم بطلبات تقنين.

وشدد المحافظ،على ضرورة تسريع وتيرة العمل بمنظومة التقنين وتسهيل الإجراءات للمواطنين المتقدمين للتقنين، مشيراً إلى أن المحافظة بكافة أجهزتها عازمة على استرداد حقوق الدولة والتيسير على المواطنين لتقنين أوضاعهم وفقاً للقانون؛ وذلك بعد استكمال كافة الإجراءات الخاصة بالفحص والمعاينة والتقييم الفني والتثمين وموافقة الجهات المعنية طبقًا للقانون.

ووجه المحافظ، رؤساء المراكز بمواصلة الجهود المبذولة واستكمال كافة الطلبات المقدمة من المواطنين كل في نطاق مركزه، مشيداً بتضافر جهود كل الجهات التنفيذية في اتمام عمليات وإجراءات التقنين، مؤكداً أن العمل يجرى على قدم وساق بالتنسيق مع كافة لحصول الدولة على حقوقها وأيضاً لتقنين الأوضاع للمواطنين واضعى اليد.