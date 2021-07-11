موسكو: إيران تثير القلق للغاية بتخصيبها اليورانيوم بنسبة 60%

اعتبر مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، أن إيران تثير القلق بتخصيبها اليورانيوم بنسبة 60%.

وقال أوليانوف، في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم"، الأحد: "يبدو أن إيران تقوم بتخصيب اليورانيوم بنسبة 60% وإنتاج اليورانيوم بشكل المعدن"، مؤكدا أنه "كلما تم التوصل بسرعة إلى اتفاق حول إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة، كلما انتهي هذا الوضع بصورة أسرع".

وتستضيف فيينا منذ أبريل مفاوضات برعاية الاتحاد الأوروبي لإنقاذ الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني في ظل انسحاب الولايات المتحدة منه عام 2018 خلال ولاية رئيسها السابق، دونالد ترامب، الذي فرض عقوبات موجعة على الطرف الإيراني، ليرد الأخير بخفض التزاماته ضمن الصفقة منذ 2019.