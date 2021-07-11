السعودية: توجيه ملكي بتثبيت سقف السعر المحلي للبنزين



الرياض 10 تموز/يوليو (د ب أ)- أعلنت اللجنة التنفيذية لحوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه في السعودية صدور التوجيه الملكي باعتماد أن تكون أسعار البنزين لشهر حزيران/يونيو 2021؛ بنزين (أوكتان 91/ 18ر2 ريال)، وبنزين (أوكتان 95/ 33ر2 ريال)؛ هي سقف السعر المحلي للبنزين اعتباراً من 10 تموز/يوليو 2021.



وحسبما أوردت وكالة "الأنباء السعودية" اليوم السبت، فإن التوجيه الملكي تضمن أن تتحمل الدولة ما قد يزيد عن أسعار شهر حزيران/يونيو عند المراجعة الدورية الشهرية للأسعار.



وقالت الوكالة إن ذلك يأتي انطلاقاً من حرص القيادة السعودية على تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين والمقيمين، وسعيها المستمر لتحقيق الصالح العام، ودعم النشاط الاقتصادي المحلي.



ووفقاً للتوجيه الملكي، فإن أسعار البنزين لشهر تموز/يوليو 2021 التي شهدت زيادة بلغت بنزين (أوكتان 91 / 28ر2 ريال)، وبنزين (أوكتان 95 / 44ر2 ريال) سيطبق عليها السقف المعتمد، علماً بأن المراجعة الدورية للأسعار مستمرة بما لا يتجاوز السقف المذكور أعلاه.



وكان من المقرر أن تعلن شركة أرامكو السعودية، أسعار البنزين الجديدة عن شهر تموز/يوليو 2021 في الساعة العاشرة من مساء اليوم، على أن يتم سريان تطبيق أسعار البنزين الجديدة، بدءًا من صباح غد الأحد الموافق (11 تموز/يوليو 2021).



وتقوم شركة أرامكو السعودية بمراجعة دورية شهرية للأسعار، ويتم تعديل أسعار البنزين (منتجات الطاقة) وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه.



والأسعار المحلية لمنتجات الطاقة قابلة للتغيير ارتفاعًا وانخفاضًا، تبعًا للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.



ويتم تعديل أسعار البنزين في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، ثم يكون التطبيق صباح اليوم الحادي عشر، وفقًا لإجراءات لجنة حوكمة تعديل أسعار الطاقة والمياه.



وتوفر شركة أرامكو السعودية أنواع الوقود لتلبية الاحتياجات اليومية المتجددة للمحركات؛ إذ يتوافر وقود البنزين بنوعيه 91 و95. ويأتي هذا لتلبية احتياجات السيارات التي تعمل بالبنزين، كما يتوافر وقود الديزل للشاحنات والمركبات الأخرى.