 شريف دسوقي: الرئيس يتابع حالتي حتى الآن.. وأحضر لمسرحية جديدة مع يحيى الفخراني - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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شريف دسوقي: الرئيس يتابع حالتي حتى الآن.. وأحضر لمسرحية جديدة مع يحيى الفخراني

أحمد علاء
نشر في: الأحد 11 يوليه 2021 - 3:26 ص | آخر تحديث: الأحد 11 يوليه 2021 - 3:26 ص

قال الفنان شريف دسوقي، إنه يحضر حاليًّا للمشاركة في عمل مسرحي مع الفنان يحيى الفخراني، باسم "ياما في الجراب يا حاوي"، تأليف بيرم التونسي وإخراج مجدي الهواري.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "المصري أفندي" الذي يقدمه الإعلامي محمد علي خير، عبر فضائية "المحور"، مساء السبت، أنه يشارك في بروفات هذا العمل، مقدمًا الشكر للمخرج الهواري الذي منحه دفعة قوية للمشاركة بوضعه الصحي الحالي، علمًا بأنه كان قد أجرى عملية بتر لإحدى قدميه من مضاعفات إصابته بمرض السكري.

وأشار إلى أنه سيشارك في عمل درامي جديد أيضًا سيعلن عنه في الفترة المقبلة، مقدمًا الشكر لكل دعمه في أزمته الصحية، لا سيّما الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي لا يزال يحرص على متابعة حالته حتى الآن.

وأوضح دسوقي، أن مندوبين من رئاسة الجمهورية أجروا زيارة له واطمئنوا على الطرف الصناعية التي سيتم تركيبها له، وللاطمئنان على حالته الصحية، التي وصفها بأنها في مرحلة صعبة، بسبب عدم التعود على جسم غريب في الجسم.

وشدد على أنه تجاوز المرحلة الأصعب عبر دعم الجمهور له، معبّرًا عن ثقته في تخطي المرحلة المقبلة، بفضل استمرار حالة الدعم والمؤازرة التي يتلقّاها من الجميع.

ونال دسوقي تعاطفًا كبيرًا في الفترة الماضية، بعد إجرائه عملية بتر لإحدى قدميه، من تبعات إصابته بمرض السكري، علمًا بأنه يباشر تركيب طرف صناعية، وقد وجه الرئيس السيسي على بأن تكون من أفضل الشركات على مستوى العالم.

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