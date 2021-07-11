الإسماعيلي يستقر على رحيل مهاجمه الأجنبي في نهاية الموسم

استقرت اللجنة الفنية بالنادي الإسماعيلي برئاسة علي أبو جريشة، بناءً على توصية من إيهاب جلال المدير الفني للفريق على رحيل الأنجولي آري بابل لاعب الدراويش في نهاية الموسم الحالي.

وذلك لعدم القناعة الفنية بقدراته، بجانب فشله في إثبات جدارته مع القلعة الصفراء في الفترة الماضية، على الرغم من مشاركته مع الإسماعيلي بشكل أساسي في أكثر من مباراة، وتعاقد النادي مع أرى بابل في بداية الموسم الجاري قادماً من التعاون السعودي.

واستقر إيهاب جلال المدير الفني للنادي الإسماعيلي على خوض معسكر مغلق بالإسكندرية بداية من 23 يوليو الجارى وحتى 30 من نفس الشهر، استعداداً لمواجهة فريق بيراميدز والمقرر لها الثانى من شهر أغسطس المقبل في السابعة مساءاً على استاد الدفاع الجوى في اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز.