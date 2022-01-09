توقف تدفق الغاز الروسي إلى ألمانيا لمدة 10 أيام لصيانة خط نورد ستريم 1

من المقرر أن تتوقف إمدادات الغاز من روسيا إلى ألمانيا لمدة 10 أيام لإجراء أعمال الصيانة المقررة في خط أنابيب نورد ستريم 1 المار عبر بحر البلطيق، وهو أهم رابط من اجل تدفقات الغاز الطبيعي إلى ألمانيا.

وسيتوقف ضخ الغاز اعتبارا من الساعة 6 صباحا بالتوقيت المحلي (0400 بتوقيت جرينتش) اليوم الإثنين ومن المقرر أن يعود مرة أخرى في وقت مبكر من صباح 21 يوليو الجاري.

ومع ذلك، فإن المسؤولين لديهم مخاوف كبيرة من احتمال عدم عودة إمدادات الغاز، مع استمرار الحرب الروسية ضد أوكرانيا.

وفرضت ألمانيا ودول غربية أخرى عدة جولات من العقوبات على موسكو في محاولة لوقف القتال.

ولكن العديد من الدول أيضا تعتمد بشكل كبير على مصادر الطاقة الروسية، وردا على ذلك أوقفت موسكو إمدادات الغاز إلى العديد من الدول، في ما ينظر إليه على نطاق واسع على أنه رد انتقامي.

وقامت شركة غازبروم الروسية المملوكة للدولة بالفعل إلى حد كبير بخفض إمدادات الغاز التي يجري ضخها عبر خط الأنابيب البالغ طوله 1200 كيلومتر بين روسيا وشمال ألمانيا، مشيرة إلى التأخير في أعمال الإصلاح.

وأرجعت موسكو سبب التأخير إلى العقوبات التي فرضها الغرب، وهي حجة رفضها المستشار الألماني أولاف شولتس.

ويجري استخدام حوالي 40% فقط من الطاقة الاستيعابية لخط الأنابيب، ما أدى إلى مزيد من الزيادات في الأسعار في سوق الغاز، وفقا للوكالة الاتحادية للشبكات الألمانية.