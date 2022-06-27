عباس يتوجه إلى جنين غدا بعد أسبوع من عملية عسكرية للجيش الإسرائيلي

أعلنت الرئاسة الفلسطينية اليوم الثلاثاء، أن الرئيس محمود عباس سيتوجه إلى جنين غدا، وذلك بعد أسبوع من عملية عسكرية للجيش الإسرائيلي وصفت بالأعنف منذ 20 عاما.

وصرح الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة في بيان، بأن عباس "سيتوجه يوم غد إلى مدينة جنين ومخيمها، وذلك للاطلاع على أحوال المواطنين، وعلى سير العمل في إعادة إعمار المخيم والمدينة، بعد العدوان الإسرائيلي الأخير".

وأضاف أبو ردينة أن عباس سيجتمع مع ممثلي الفعاليات الرسمية والشعبية.

وقُتل 12 فلسطينيا وجندي إسرائيلي خلال عملية عسكرية للجيش الإسرائيلي على مخيم جنين للاجئين يومي الإثنين والثلاثاء الماضيين في هجوم وصف بالأعنف منذ عام 2002 وتخلله غارات جوية مكثفة.

وأثار الهجوم الإسرائيلي الكثير من التكهنات بشأن حدة تراجع سيطرة السلطة الفلسطينية في مناطق شمال الضفة الغربية لصالح الفصائل المسلحة لاسيما حركتي حماس والجهاد.

ولم يسبق لعباس (88 عاما) التوجه إلى مخيم جنين للاجئين منذ توليه رئاسة السلطة الفلسطينية عام 2005 وكانت زيارته الأخيرة لمدينة جنين قبل 11 عاما.