حذر المستشار السابق في البنتاغون دوغلاس ماكغريغور، من أن أوكرانيا معلقة بخيط رفيع وتقترب من نهايتها ولا شيء يمكن أن ينفعها.

وقال في مقابلة مع قناة Judging Freedom: "أوكرانيا ضاعت. أوكرانيا معلقة بخيط رفيع بالمعنى الأسوأ للكلمة. هذه كارثة... أي إمدادات لن تغير أي شيء. لقد فات الأوان، هذه هي النهاية".

وأشار إلى أنه بسبب النزاع الأوكراني والانقسام داخل الناتو، فإن العديد من الدول الغربية في حالة من اليأس.

وتابع: ما مخرج سوى "التفاوض والحصول على ما هو ممكن"، لأن كييف ليست في وضع يمكنها فيه إملاء أي شروط على موسكو.

وفي وقت سابق، قال ماكغريغور إنه تم تسجيل عدد كبير من حالات الفرار من الخدمة في القوات الأوكرانية، وأن المواطنين الأوكرانيين يفرون من البلاد بأعداد كبيرة.

وأشار إلى أن الاستياء من سياسات الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يزداد بين الأوكرانيين.