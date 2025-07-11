عمر طاهر للراحل سامح عبد العزيز: يسعد نهارك وكل أوقاتك اللي جايه

وجه المؤلف عمر طاهر رسالة لصديق عمره المخرج سامح عبد العزيز الذي غادر عالمنا أمس بشكل مفاجئ، عن عمر ناهز الـ49 عاما، حيث نشر صورة تجمعهما عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وعلق: "يسعد نهارك وكل أوقاتك اللي جاية يا بهججة يا شاطئ المرح، في سلام الله ونعيمه".

من ناحية أخرى أعلنت نقابة المهن السينمائية موعد ومكان عزاء المخرج الراحل في بيان لها، موضحة أنه يوم الأحد 13 يوليو الجاري بمسجد الشرطة بالتجمع الخامس قاعة (الروضة والكوثر).

جدير بالذكر أن المخرج سامح عبد العزيز ولد في القاهرة عام 1976، وحصل على درجة البكالوريوس من قسم المونتاج بالمعهد العالي للسينما عام 1996، كانت بدايته في العمل كمخرج برامج في التليفزيون المصري، كما أخرج عدد من الأغاني والكليبات المصورة، التي أهلته إلى عالم السينما.

وكان فيلم درس خصوصي عام 2005 هو بداية أعماله في السينما، ثم قدم عددا كبيرا من الأفلام الناجحة بعده، منها: أسد وأربع قطط، أحلام الفتى الطايش، كباريه، الفرح، تيتة رهيبة، تتح، حلاوة روح، وغيرها من الأفلام والتي كان آخرها فيلم الدشاش، الذي طرح في السينمات في يناير الماضي، وهو من بطولة محمد سعد، زينة، باسم سمرة وخالد الصاوي.

كما قدم عددا كبيرا من المسلسلات منها: الحارة، مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة، فيفا أطاطا، بين السرايات، رمضان كريم، أرض النفاق، زي الشمس، خيانة عهد، حرب أهلية، يوتيرن، أنا وهي، جميلة، صدفة، وكان آخرها مسلسل شهادة معاملة أطفال، الذي عرض في رمضان الماضي.