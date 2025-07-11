نشب حريق فجر اليوم، بمخازن ورش السكة الحديد أمام المعهد الديني بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارًا يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق داخل أحد مخازن الورش التابعة للسكة الحديد. وعلى الفور، جرى الدفع بعدد من سيارات الحماية المدنية، التي تمكنت من السيطرة على النيران وإخمادها، ومنع امتدادها إلى المناطق المجاورة.

ويجري حاليًا تنفيذ أعمال التبريد. ولم يُسفر الحريق عن وقوع أية إصابات أو خسائر في الأرواح، فيما يجري حصر التلفيات وتحديد أسباب الحريق.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.