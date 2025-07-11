 باسم مرسي: تعرضت للظلم مع منتخب مصر - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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باسم مرسي: تعرضت للظلم مع منتخب مصر

محمد ثابت
نشر في: الجمعة 11 يوليه 2025 - 9:55 ص | آخر تحديث: الجمعة 11 يوليه 2025 - 9:58 ص

يدين باسم مرسي، نجم نادي الزمالك السابق، بالفضل للبرتغالي جيسفالدو فيريرا، المدير الفني السابق للأبيض، في تطور مستواه خلال فترة تألقه مع القلعة البيضاء، مؤكدا أنه تعرض للظلم مع منتخب مصر.

قال باسم مرسي في تصريحات عبر قناة «الزمالك»: " فيريرا قال لي أنني سأكون أفضل مهاجم في مصر، وساعدني كثيرا خلال فترة توليه تدريب الزمالك".

أضاف:" فيريرا كان دائما يقول بأنني مهاجم ذكي".

أتم باسم مرسي:" تعرضت للظلم في المنتخب، ولم أنضم رغم أنني كنت أفضل مهاجم في مصر وقتها".

ورحل باسم مرسي عن الزمالك ليتنقل بين أندية الدوري الممتاز، ويبحث هداف الدوري السابق في استعادة بريقه وتألقه من جديد.


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