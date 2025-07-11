السلطات الألمانية تفتش منزل موظفة بالقنصلية التركية للاشتباه بضلوعها في أنشطة تجسس

أمر الادعاء العام الاتحادي الألماني بتفتيش منزل موظفة في القنصلية العامة التركية في هورت بالقرب من مدينة كولونيا.

وقالت متحدثة باسم الادعاء العام الاتحادي في كارلسروه إن التفتيش يأتي على خلفية "شبهة أولية بالتجسس".

وأكدت المتحدثة أن التفتيش لم يتم في القنصلية العامة، بل في منزل المتهمة. ولا تزال المشتبه بها طليقة. ويكفي الاشتباه الأولي لإجراء تفتيش. ولم تدلِ المتحدثة بأي تفاصيل أخرى.

بالإضافة إلى ذلك، أفادت المتحدثة بوجود متهمة ثانية لا علاقة لها بالقنصلية التركية. ووفقا لمعلومات صحيفة "كولنر شتات-أنتسايجر"، فإن المتهمة الثانية شرطية من كولونيا منحدرة من أصول تركية، ويُشتبه أنها زوّدت جهة اتصالها في القنصلية العامة بمعلومات عن حزب العمال الكردستاني المحظور من جهاز كمبيوتر تابع للشرطة.