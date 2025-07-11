وول مارت تستدعي 850 ألف عبوة مياه بعد إصابات خطيرة وفقدان بصر

قررت سلسلة متاجر التجزئة الأمريكية العملاقة وول مارت استدعاء حوالي 850.000 عبوات مياه مصنوعة من الصلب المقاوم للصدأ لأن الغطاء قد يندفع بقوة ويصطدم بالمستهلكين بشكل غير متوقع، مما أدى إلى فقدان البصر الدائم لشخصين حتى الآن.

تشمل عملية الاستدعاء عبوات المياه المعزولة المصنوعة من الصلب المقاوم للصدأ "أوزارك تريل" سعة 64 أوقية من وول مارت، والتي تُباع في متاجر السلسلة في جميع أنحاء الولايات المتحدة منذ عام 2017.

ووفقًا لإشعار نشرته لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية الأمريكية أمس، فإن هذه المنتجات تُشكل "مخاطر جسيمة من حيث قوة الاصطدام والاندفاع".

وتظهر المشكلة عندما يحاول المستهلك فتح العبوات "بعد تخزين الطعام أو المشروبات الغازية أو المشروبات القابلة للتلف، مثل العصير أو الحليب، داخلها لفترة طويلة"، حيث يمكن ينفصل الغطاء بقوة، وفقًا لهيئة سلامة المنتجات الاستهلاكية.

وحتى إعلان أمس، تلقت وول مارت 3 بلاغات عن مستهلكين أصيبوا بجروح بعد تعرضهم لضربات في الوجه من هذه الأغطية عند محاولة فتح العبوات. وأضافت الهيئة أن اثنين من هؤلاء الأشخاص "عانوا من فقدان دائم للبصر بعد تعرضهم لضربة في العين".