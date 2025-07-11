هل يجوز نهي المصلي عن الكلام أثناء الخُطبة؟ الأزهر يُجيب

أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن الإنصات لسماع الخُطبةِ واجبٌ؛ رجاءَ أنْ ينتفع المسلم بأوامر الله، ووصايا سيدنا رسول الله ﷺ؛ فعَن أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الجُمُعَةِ: أَنْصِتْ، وَالإِمَامُ يَخْطُبُ، فَقَدْ لَغَوْتَ».

وبين المركز أن الحديث فيه نهيٌ عن مُطلق الكلام وقت الخُطبة، حتى وإنْ اشتمل على أمرٍ بمعروفٍ؛ كأمر أحد بالإنصات، أو نهيه عَن التحدُّث والإمام يخطب.

وفي حالة الاضطرار إلى إسكات من يتحدث، لفت المركز إلى أن ذلك يكون عبر الإشارة للمتحدث باليد ليكُفّ عَن الحديث، موضحًا أن من تكلَّم فصلاته صحيحة، وإن كان أجر من صَمَت ليس كَمَن تحدَّث أثناء الخُطبة.