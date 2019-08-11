محافظ البحيرة يزور مجمع دور الرعاية الاجتماعية بالأبعادية في دمنهور

زار اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، يرافقه دكتورة نهال بلبع نائب المحافظ، واللواء أشرف عبدالسلام نائب مدير الأمن، ومهندس عبدالرحمن الشهاوي السكرتير العام، وحاتم أبو النجا وكيل وزارة التضامن، والقيادات التنفيذية والأمنية، دور الرعاية الاجتماعية بالأبعادية في دمنهور؛ لتقديم التهنئة بالعيد وتوزيع الهدايا العينية والمادية ولعب الأطفال والحلوى على النزلاء والأطفال ومشاركتهم فرحة العيد.

كما قدم المحافظ التهنئة بالعيد لنزلاء دار السعادة للمسنين والمسنات بالأبعادية، وأهداهم بعض الملابس والورود والمبالغ المالية، واستمع إلى مشاكلهم ومطالبهم ووعدهم بالعمل على حلها.

وأعرب عن سعادته بتواجده وسط أبنائه من الأيتام وأمهاته وآبائه من المسنين والمسنات ومشاركتهم فرحة العيد، والذي يعد واجبا إنسانيا ودينيا وأخلاقيا للعمل على إدماجهم بالمجتمع، مؤكدا على ضرورة تضافر كل الجهود والعمل على إسعادهم وإدخال الفرحة في قلوبهم.

وزار المحافظ دار الأحداث التى تضم 17 طفلا، أعمار من 7 إلى 18 عاما، ووجه بتوفير كل احتياجاتهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم وتفعيل نشاطات الدار المختلفة، وتدعيم الورش القائمة وفصول محو الأمية والعمل على دمجهم بالمجتمع.

كما زار مؤسسة البنات (الحضانة الإيوائية) التي تضم 45 (13 طفلا و32 بنتا)، بالإضافة إلى مؤسسة البنين التي تضم 25 طفلا أعمار من 6 إلى 18 عاما، ووزع الهدايا عليهم، ثم توجه لزيارة مجمع المسنين غير القادرين على خدمة أنفسهم (25 مسنا)، وقدم لهم التهنئة بالعيد، مشددا على تقديم كل الرعاية والدعم لهم، ووجه القائمين على الدار ببذل أقصى الجهد لإسعادهم والعمل على تخفيف الأعباء عليهم وتلبية احتياجاتهم.