وزير التعليم: بنك المعرفة ليس «حصالة كتب»

"تطوير التعليم" بالوزراء يوافق على بروتوكول تحويل الجامعات الحكومية إلى ذكية.. ورئيس الثانوية العامة: تصريحى بالقول "هعدم المصحح" استنكاري للدفاع عن مقدري الأسئلة

قال وزير التربية والتعليم، طارق شوقي، إن بنك المعرفة المصرى الذى تم إطلاقه فى العام 2016 كأحد أكبر المشروعات القومية المعرفية في مجال التعليم والبحث العلمي، يعد مؤسسة خدمية تتماشى مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، ويساهم في توفير بيئة تعليمية جيدة لدعم الابتكار وليس "حصالة كتب".

وأشار شوقي، خلال اللقاء الثقافي الذى نظمه المجلس الأعلى للثقافة، بعنوان "بنك المعرفة المصري.. إنجازات وتطلعات"، إلى تعاون بنك المعرفة مع العديد من المؤسسات ومنها القوات المسلحة ووزارات الصحة والبترول والإنتاج الحربي، حيث يمنح المصريين من كل الأعمار الفرصة للوصول إلى أكبر قدر من المحتوى الثقافي والعلمي، "أساسي أو تطبيقي" بمجال التكنولوجيا أو العلوم الإنسانية والإدارية.

ولفت إلى أنه تم الاتفاق مع وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، على أن تتيح وزارة الثقافة المحتوى الثقافى على بنك المعرفة من دوواين شعر ومؤلفات كبار الكتاب وغيرها مجانًا لكل المصريين المقيمين على أرض مصر للحفاظ على الحراك الثقافي ونشر المعرفة.

وفى سياق آخر، أكد رئيس امتحانات الثانوية العامة رضا حجازى، أن تصريحاته التى تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي بالقول: "حال ثبت أن للطالب المتقدم للتظلم عشرون درجة كاملة سأطالب باعدام المصحح": "كلام تم اجتزائه من مداخلة هاتفية بإحدى القنوات، لجذب قراء أكثر للخبر".

وتابع "أنا في الأصل معلم وكم أفتخر بهذه المهنة وادافع عن المعلمين في كل مكان، ولن يهدأ لي بال قبل أن أعيد للمعلم مكانته كاملة"، موضحا "أن هذه الجملة كانت كنوع من الاستنكار علي سؤال أن يكون هناك مصححا واحدا يتسبب في خسارة طالب ثانوية عامة عشرون درجة كاملة بالخطأ.. ولا يوجد في امتحانات الثانوية العامة سؤال يقدر بعشرين درجة اصلا".

إلى ذلك، ناقش مجلس إدارة صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، خلال اجتماع، عقد أمس، برئاسة وزير التعليم العالى والبحث العلمى، خالد عبدالغفار، مفوضًا عن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وبحضور وزير التعاون الدولي، رانيا المشاط، وأمين عام صندوق تطوير التعليم، أحمد حسنى الحيوى، عددًا من الموضوعات المتعلقة بموازنة العام المالي الجديد والحساب الختامي للعام المنقضي، بالإضافة إلى أوجه التعاون في بعض المشروعات بين الصندوق ووزارة التعليم العالي.

وقال أمين عام صندوق تطوير التعليم: إن المجلس وافق خلال الاجتماع على اعتماد مشروع موازنة الصندوق للعام المالي 2020/2021، واعتماد الحساب الختامي للعام المالي 2019/2020، كما تمت الموافقة على مشاركة صندوق تطوير التعليم في البروتوكول الموقع بين المجلس الأعلى للجامعات، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، الذي يهدف إلى تقييم كافة الجامعات الحكومية على التحول الرقمي لكي تتحول إلى جامعات ذكية.

وأوضح الحيوي، أن المجلس وافق أيضًا على تقديم الصندوق المساندة والدعم المالي والتمويل للدراسات والمشروعات الخاصة بوزارة التعليم العالي، والتي تشمل دراسات تحويل الجامعة العمالية إلى جامعة تكنولوجية، وخطط الوزارة في التحول الرقمي والتعليم عن بعد.