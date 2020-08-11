قالت زينة عكر، نائب رئيس وزراء لبنان ووزيرة الدفاع اللبنانية المستقيلة، إن الجميع تحت القانون، معقبة: «المحاسبة حق، ونطلب التحقيقات القضائية».

وأضافت في مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة» الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر فضائية «الأولى»، مساء الاثنين، «نحن غير متهمين، وقمنا بواجبنا وحافظنا على البلد خلال الخمسة أشهر الماضية، وكنا نستطيع العمل أكثر لكن الظروف لم تسعفنا».

وعن إطلاق الرصاص على المتظاهرين، أوضحت أن هناك متابعة للتحقيق حول الجهة المسؤولة عن الأمر، مطالبة بتشكيل حكومة سريعة.

ونوهت بأن الحكومة طلبت من المجتمع الدولي توصيل المساعدات للشعب اللبناني نفسه وليس للحكومة، متابعة: «يهمنا توصيل المساعدات للشعب اللبناني».

وعن مطالبات الشعب اللبناني بإزاحة الطبقة السياسية بأكملها، أعقبت يجب الاهتمام في البداية بتشكيل حكومة جديدة، مضيفة: «أطالب أن يعمل الجميع بضمير وبيد واحدة».

وكان رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، قد قال إن الحكومة لم تمتلك مصالح شخصية أثناء توليها مقاليد الحكم، معلنًا استقالة الحكومة رسميًا على الهواء مباشرة، وذلك على خلفية حادث انفجار مرفأ بيروت والاضطرابات التي شهدها لبنان، خلال الفترة الاخيرة.

وقال مدير عام رئاسة الجمهورية اللبنانية، أنطوان شقير، إن الرئيس ميشال عون شكر رئيس الوزراء المستقيل حسان دياب والوزراء طلب منهم الاستمرار بتصريف الأعمال ريثما تُشكل الحكومة الجديدة.

وكان قد اندلع حريق كبير، الأسبوع الماضي، في العنبر رقم 12 بالقرب من صوامع القمح في مرفأ بيروت، في مستودع للمفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي، وهو ما أسفر عن سقوط عشرات الشهداء وآلاف الجرحى.

من جانبه، قرر مجلس الوزراء اللبناني، وضع كل المسؤولين المعنيين بانفجار مرفأ بيروت قيد الإقامة الجبرية لحين تحديد المسؤولية.