دونالد ترامب: الرئيس الأمريكي السابق يرفض الإجابة على أسئلة في تحقيق بولاية نيويورك

وبعد ساعة من وصوله إلى مكتب مانهاتن، أصدر ترامب بيانا انتقد فيه المدعية العامة في نيويورك ليتيشا جيمس والتحقيق الموسع.

وقال "سنوات من العمل وعشرات الملايين من الدولارات أنفقت على ملحمة التشويه الطويلة هذه، ولكن دون جدوى... لقد رفضت الإجابة على الأسئلة المتعلقة بالحقوق والامتيازات الممنوحة لكل مواطن بموجب دستور الولايات المتحدة".

ويأتي استدعاء ترامب بعد أيام فقط من قيام مكتب التحقيقات الفيدرالي بتنفيذ أمر تفتيش غير مسبوق في منزله بفلوريدا "مار ايه لاغو"، كجزء من تحقيق منفصل يقال إنه مرتبط بإخفائه وثائق ومواد رسمية سرية.

وفي حين أن تحقيق المدعي العام هو تحقيق مدني، إلا أن تحقيقا موازيا يجري حاليا من قبل مكتب المدعي العام في مانهاتن مما قد يؤدي إلى توجيه تهم جنائية له.

ويشير محللون قانونيون إلى أن ترامب ربما رفض الإجابة على الأسئلة يوم الأربعاء لأنه كان من الممكن استخدام إجاباته ضده في التحقيق الجنائي الآخر.

واستند الرئيس السابق إلى التعديل الخامس، الذي يحمي الناس من إجبارهم على أن يكونوا شاهدين ضد أنفسهم في قضية جنائية.

وقال مكتب المدعية العامة إن الإفادات "الاستجواب"- وهو مصطلح قانوني يعني الإدلاء بشهادة في مكان غير المحكمة - كانت من بين آخر إجراءات التحقيق المتبقية التي يتعين تنفيذها.