أقدم مواطن لبناني، على احتجاز عدد من المواطنين والموظفين داخل «بنك فيدرال» فرع عبدالعزيز في شارع الحمرا بالعاصمة بيروت، بقوّة السلاح.

وبحسب ما نشرته وسائل إعلام لبنانية، صباح الخميس، طالب المواطن بسحب مبلغ من المال من وديعته في المصرف، فقوبل بالرفض، ما أدّى إلى رفع سلاحه بوجه الموظفين والمواطنين داخل حرم المصرف.

وطالب المواطن بتسليمه أمواله التي تبلغ 209 آلاف دولار، وهو يحمل سلاحا حربيا ومادة البنزين، مهددا بإشعال نفسه وقتل من في الفرع، كما أشهر السلاح في وجه مدير الفرع.

ويطوّق الجيش اللبناني والقوى الأمنية وفوج الإطفاء في هذه الأثناء المكان، وسط حالة من الذعر.