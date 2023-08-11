إطلاق سراح خمسة أفراد أمن تابعين للأمم المتحدة باليمن بعد احتجازهم 18 شهرا

قال متحدث باسم الأمم المتحدة، في بيان، اليوم الجمعة، إنه تم إطلاق سراح عن خمسة من موظفي المنظمة الدولية بعد اختطافهم في اليمن قبل 18 شهرا.

وأوضح المتحدث، أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش "يشعر بالسرور" و"الارتياح لانتهاء محنتهم وقلق عائلاتهم وأصدقائهم فى نهاية الأمر".

وطالب جوتيريش بمحاسبة الجناة دون توجيه أصابع الاتهام إلى أي جماعة. كما أعرب عن تضامنه مع الأشخاص الآخرين الذين ما زالوا محتجزين قسرا في اليمن.

وأضاف البيان أن المعلومات المتاحة تشير إلى أن جميع أفراد الأمن الخمسة الموظفين لدى الأمم المتحدة يتمتعون بصحة جيدة.

وخطف مسلحون يعتقد أنهم على صلة بتنظيم القاعدة في محافظة أبين جنوبى اليمن الموظفين بينما كانوا في طريق عودتهم إلى العاصمة المؤقتة عدن، بعد مهمة ميدانية.