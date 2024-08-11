 اللجنة الأولمبية المصرية تقرر زيادة قيمة مكافآت الميداليات - بوابة الشروق
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اللجنة الأولمبية المصرية تقرر زيادة قيمة مكافآت الميداليات

زيـاد الميـرغني
نشر في: الأحد 11 أغسطس 2024 - 4:05 ص | آخر تحديث: الأحد 11 أغسطس 2024 - 4:05 ص

قرر المهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية بالتنسيق مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة رفع قيمة مكافآت الفوز بالميداليات خلال أولمبياد باريس 2024.

وارتفعت قيمة مكافأة الفوز بميدالية الذهبية إلى 5 ملايين جنيه و 4 ملايين جنيه للميدالية الفضية و3 ملايين جنيه للميدالية البرونزية بخلاف صرف مكافأة فورية لكل فائز ألف يورو وساعة يد قيمة.

وحصد أحمد الجندي على الميدالية الذهبية في منافسات الخماسي الحديث وسارة سمير الميدالية الفضية في رفع الأثقال ومحمد السيد ميدالية برونزية في سلاح المبارزة.


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