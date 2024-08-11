مصرع شاب بلدغة ثعبان في سمالوط بالمنيا

لقي شاب مصرعه، بلدغةة ثعبان أثناء عمله بإحدى الأراضي الزراعية، بإحدى قرى مركز سمالوط بمحافظة المنيا، وأودعت الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

كان اللواء مجدى سالم مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، تلقى إخطارا من اللواء أحمد الحيني مساعد المدير والمشرف على مركز سمالوط، يفيد بوصول جثة هامدة لمشرحة مستشفى سمالوط التخصصي، لشخص يدعى "داوود ظريف يواقيم" 35 عاما، ومقيم بقرية داقوف، ادعاء لدغة ثعبان.

تم التحفظ على الجثمان، بمشرحة المستشفى، وانتدبت النيابة العامة بمركز سمالوط، الدكتور بيشوى جريس مفتش صحة المركز لتوقيع الكشف الطبي على الجثمان، حيث ذكر فى تقريره أن الوفاة بسبب سم الثعبان كما يظهّر جسديا.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بموجب الواقعة، وصرحت النيابة العامة بمركز سمالوط بدفن الجثمان، لعدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، كما ذكرت تحريات المباحث الأولية التي أجراها المقدم عبدالرحمن الغزاوى رئيس مباحث المركز، مع تسليمه لأهليته.