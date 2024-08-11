رئيس الوزراء يستعرض فرص الاستثمار المتاحة لزيادة أعداد الغرف الفندقية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماعًا، استعرض خلاله الفرص الاستثمارية المتاحة بقطع الأراضي التي يُمكن استغلالها لبناء نحو 250 ألف غرفة فندقية، لاستيعاب 30 مليون سائح سنويًا، وهو أحد المستهدفات التي توليها الحكومة أهمية خاصة خلال الفترة الحالية.

وحضر الاجتماع شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، وشريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وحسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، ويُمنى البحّار، نائب وزير السياحة والآثار، والدكتور مصطفى منير، رئيس الهيئة العامة للتنمية السياحية.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تُولي أهمية كبيرة خلال الفترة الحالية لقطاع السياحة، باعتباره أحد القطاعات الرئيسية التي تعمل الحكومة على تطويرها وتحسين أدائها، ضمن برنامج الإصلاح الهيكلي الذي يضم، إلى جانب السياحة، كلا من قطاعات: الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأضاف مدبولي أنه إلى جانب الجهود المبذولة من قِبل الحكومة للترويج للمقاصد السياحية المختلفة، هناك مُستهدفات تعمل عليها الدولة حاليًا، وهي جذب 30 مليون سائح سنويًا، لكن في المقابل نواجه تحديًا يتمثل في ضرورة إضافة نحو 200 إلى 250 ألف غرفة فندقية.

وتابع: في هذا الصدد، وجهتُ وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بالعمل على الترويج لجذب المزيد من المستثمرين العاملين في تطوير وتشغيل المنشآت والغرف الفندقية، بما يُسرّع من وتيرة إنشاء وتشغيل الغرف الفندقية المطلوبة، جنبًا إلى جنب مع الجهود التي تبذلها وزارة السياحة والآثار في هذا الشأن.

وفي هذا الإطار، استعرض رئيس مجلس الوزراء عددًا من المناطق المُستهدفة لخلق مقاصد سياحية جديدة، سواء على البحر الأحمر أو في منطقة الساحل الشمالي على البحر المتوسط، وذلك على غرار ما تم تنفيذه في شرم الشيخ والغردقة، أو ما يتم حاليًا في منطقة رأس الحكمة.

كما عرض مدبولي عددًا من المناطق الأخرى التي تمت إعادة إحيائها، سواء في القاهرة أو الجيزة أو في المناطق الأثرية القديمة، مضيفًا: أصبح لدينا عدد من الغرف الفندقية في هذه المناطق كالتي تم بناؤها فى حديقة تلال الفسطاط، وسور مجرى العيون، والتى يتم تجهيزها في "مجمع التحرير" أو القاهرة التاريخية وغيرها.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هيئة التنمية السياحية التي تمتلك محفظة أراضٍ سياحية، تتبع وزارة الإسكان، لذلك هناك توجيه لوزير الإسكان بإعداد خريطة بالأراضي المتاحة لتنفيذ هذه المستهدفات.

وأكد رئيس الوزراء أن مسئولية الترويج للفرص الاستثمارية السياحية مسئولية مشتركة بيننا جميعًا، ولذا يجب العمل كفريق واحد .

كما أكد أهمية عقد اجتماعات اللجنة الوزارية للتنمية السياحية بصورة دورية بما يُسهم في تذليل أي معوقات، ودفع العمل بهذا القطاع المهم.

بدوره، أشار وزير السياحة والآثار إلى أن هناك عددًا من المعايير التي تُخص هذه المشروعات، منها أولًا أن تكون هناك مُحفزات تخدم السياحة تتوافر بهذه الأراضي وأن يرتبط بها مناطق ترفيهية، مُقترحًا أن يكون هناك "بنك للفرص السياحية" وأن تكون هناك وحدة هدفها الترويج لهذه الفرص.

من جانبه قال وزير الاستثمار: سنعمل كفريق عمل واحد مع الوزراء المعنيين، وسيكون لدينا فرص سياحية متكاملة، يتم الترويج لها، لافتا إلى أنه من المهم أن يكون لدينا مدن سياحية جديدة على البحر الأحمر كشرم الشيخ، والغردقة، وذلك بالنظر لحجم السياحة الشاطئية، التى تمثل نسبة كبيرة من حجم السياحة الوافدة إلى مصر، ومن ثم يجب العمل على تعظيم ذلك.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الفرص الاستثمارية بالنشاط الفندقي بالمدن الجديدة والمحافظات، مُشيرًا إلى وجود مُقترحات باستيعاب أكثر من 200 ألف غرفة فندقية بالمناطق والمدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة العامة للتنمية السياحية.

وفي هذا الصدد، أوضح أن هناك 10 مدن جديدة و 3 محافظات، بإجمالي 35 موقعًا، من المُقترح أن يُقام بها غُرف فندقية، مُضيفًا أنه يوجد 16 موقعًا مُقترحًا من قِبل الهيئة العامة للتنمية السياحية لإقامة غُرف فندقية، بينما يبلغ إجمالي مساحات الأراضي المُقترحة من "هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة" و"الهيئة العامة للتنمية السياحية" 1381 فدانًا.

واستعرض الوزير الفرص الاستثمارية المتاحة بعدد من قطع الأراضي للنشاط الفندقي، مشيرًا إلى أنه في منطقة مركز مارينا العلمين وامتداده الجنوبي يوجد 12 فرصة استثمارية للنشاط الفندقي التي يمكن أن تضيف نحو 3 آلاف غرفة فندقية، مستعرضًا هذه الفرص على حدة.

واستطرد الوزير أن هناك 10 فرص استثمارية في مدينة العلمين الجديدة بإمكانها إضافة 9 آلاف غرفة فندقية، مستعرضًا هذه الفرص كل على حدة، مضيفًا كذلك أن هناك فرصتين استثماريتين في مدينة دمياط الجديدة يُمكن من خلالهما إضافة 2200 غرفة فندقية، كما توجد فرصة استثمارية للنشاط الفندقي في مدينة غرب بورسعيد بإمكانها إضافة 1200 غرفة فندقية، وقطعة أرض في أسوان الجديدة يمكن استغلالها لإقامة 1200 غرفة فندقية.

وأضاف: من بين الفرص الاستثمارية المقترحة بالعاصمة الادارية الجديدة، البرج الايقوني، الذي سيتيح نحو 485 غرفة فندقية، ويتميز باعتباره ضمن المنطقة المركزية للمال والأعمال، هذا إلى جانب قطعتى أرض بمنطقة القاهرة الجديدة، ومن المستهدف أن يصل عدد الغرف الفندقية من المشروعات المقترح اقامتها على هذه الاراضى إلى 1700 غرفة.

وتطرق "الشربيني" إلى الفرص المتاح بكل من مدن السادس من أكتوبر، وحدائق أكتوبر، حيث من المستهدف بناء نحو 580 غرفة فندقية، وكذا فى مدينة ناصر الجديدة بمحافظة أسيوط، التي يوجد بها فرصة استثمارية من الممكن أن تتيح نحو 250 غرفة فندقية.

كما عرض الوزير فرص الاستثمار بالأراضي التابعة للهيئة العامة للتنمية السياحية، منها على سبيل المثال عدة قطع أراض على البحر الأحمر.