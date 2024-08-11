تأهب عسكري إسرائيلي وسط توقعات برد إيراني وشيك

قال موقع "والا" الإسرائيلي، مساء اليوم، إن الاستخبارات العسكرية وسلاح الجو في إسرائيل عززا حالة التأهب في ضوء التقديرات التي تشير إلى رد إيراني وشيك.

ونقلت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، عن مسؤولين أمنيين، القول إن إيران تقترب من قرار بشأن هجوم مباشر من أراضيها على إسرائيل.

وأضافت أن التقديرات في إسرائيل تشير إلى أن رد إيران سيكون محدودا ولا يقود لحرب شاملة.

كان موقع أكسيوس الأمريكي، نقل، الأحد، عن مصدرين لم يسمهما قولهما إن المخابرات الإسرائيلية تعتقد أن إيران قررت مهاجمة إسرائيل مباشرة، وربما تنفذ الهجوم خلال أيام.

وأضاف الموقع أن الهجوم سيكون رداً على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، أثناء حضوره حفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد، في طهران في 31 يوليو.