رئيس جورجيا يزور تركيا الثلاثاء

• في زيارة تستمر يومين، بحسب رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، برهان الدين دوران

أعلن رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، برهان الدين دوران، أن الرئيس الجورجي ميخائيل كافيلاشفيلي سيزور تركيا الثلاثاء، في زيارة تستمر يومين.

وأفاد دوران في منشور عبر حسابه على منصة إكس، الاثنين، أن كافيلاشفيلي سيزور تركيا يومي 12 و13 أغسطس الجاري، تلبية لدعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وذكر أن الزيارة ستتضمن تبادل وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والعالمية الراهنة، والخطوات اللازمة لتعزيز التعاون بين تركيا وجورجيا في جميع المجالات.