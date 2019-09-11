بدأت قنوات ART اليوم الأربعاء، عرض حلقات البرنامج الجديد "أصل الكلمة" عبر قناتها الرسمية على موقع اليوتيوب.

ويرصد البرنامج يوميًا أصل أهم الكلمات العامية المتداولة في تعاملاتنا اليومية، وكيف انتقلت إلينا من الحضارات الأخري، الفرعونية والقبطية والفارسية والعثمانية واليونانية، حتى أن أغلب الدراسات أثبتت أن مئات من كلماتنا العامية يعود أصلها إلى اللغة العربية الفصحى، بالإضافة إلى لغات أخرى كالفرنسية والإيطالية والإنجليزية، مثل كلمات ألستا، معلش، ولاد الإيه، حكم قراقوش، يا خراشي، خمسة وخميسة، طظ، الأونطة، الكروديا، تاتا خطي العتبة، النيلة، الخرافة، الحب العذري دبلة الخطوبة، النيش وفستان الفرح.

البرنامج تقدمه المذيعة دنيا صلاح عبدالله، في ٣٦٠ حلقة، إعداد وتأليف هشام سعد، موسيقى محمد نزيه وإخراج سارة الشيخ.