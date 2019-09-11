مصادر: 6 بنوك رئيسية تشارك في إدارة طرح «أرامكو»

قالت مصادر مطلعة إن شركة النفط السعودية العملاقة "أرمكو" اختارت مجموعة البنوك الرئيسية التي ستدير عملية الطرح العام الأولي لأسهم الشركة المملوكة للدولة، وتتضمن "بنك أوف أمريكا" و"سيتي جروب" و"كريدي سويس" و"جولدمان ساكس" و"جيه.بي مورجان تشيس" و"مورجان ستانلي".

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر القول إن الشركة اختارت 9 بنوك أخرى كمنسقين عالميين للمساهمة في إدارة العملية، وبينها بنوك من منطقة الشرق الأوسط.

وبحسب المصادر، فإن الشركة السعودية العملاقة بدأت أمس إبلاغ بعض البنوك التي وقع الاختيار عليها، في حين تعتزم عقد سلسلة اجتماعات مع المنسقين العالميين في وقت قريب من الأسبوع الحالي أو مطلع الأسبوع المقبل. كما تعتزم الشركة عقد لقاءات مع المحللين الاقتصاديين خلال الأسبوع بعد المقبل.

يأتي ذلك في الوقت الذي تسرع فيه "أرامكو" وتيرة استعدادها لتنفيذ ما سيكون أكبر طرح عام أولي في العالم في بورصة السعودية في وقت لاحق من العام الحالي. وبحسب أحد المصادر فإنه من المتوقع إدراج سهم "أرامكو" بحلول نوفمبر المقبل.

كانت مصادر قد ذكرت أن السلطات السعودية تواصلت مع أغنى العائلات في المملكة لبحث مشاركة هذه العائلات في الطرح العام الأولى المنتظر لحصة من أسهم شركة النفط السعودية العملاقة "أرامكو".

وبحسب المصادر، فإن المسؤولين السعوديين أجروا اتصالات أولية مع كبرى العائلات الاقتصادية السعودية نيابة عن شركة "أرامكو"، مشيرة إلى أن الشركة قد تعقد لقاءات رسمية مع ممثلي هذه العائلات خلال الأسبوع المقبل، بعد اختيار البنوك التي ستدير عملية الطرح.

وبحسب أحد المصادر فإن المملكة تستهدف بيع ما بين 1 إلى 2% من أسهم أرامكو لمستثمرين سعوديين، في حين من المتوقع أن يشمل الطرح العام الأولي 5% من أسهم الشركة العملاقة ليكون أكبر طرح عام أولي في العالم من حيث القيمة المالية.