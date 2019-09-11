بورصة هونج كونج تقدم عرضا مفاجئا لشراء بورصة لندن

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قدمت بورصة هونج كونج اليوم الأربعاء عرضًا مفاجئًا لشراء بورصة لندن مقابل 6ر31 مليار جنيه استرليني (39 مليار دولار).

مع ذلك، يشترط العرض على بورصة لندن عدم الاندماج مع شركة رفينيتيف للبيانات والمعلومات المالية ومقرها المملكة المتحدة.

وكانت بورصة لندن قد أعلنت في بداية شهر أغسطس الماضي عن نيتها الاستحواذ على شركة رفينيتيف مقابل 27 مليار دولار من شركة طومسون رويترز ومجموعة بلاك ستون.

وقالت شركة هونج كونج اكسيتشينج اند كليرينج ليمتد إن عرضها للاندماج سيجمع الموقعين الاستراتيجيين للندن وهونج كونج بصفتهما مركزين للتداول باليورو والدولار و رنمينبي، بالإضافة إلى تزويد المملكة المتحدة بمزيد من نقاط الدخول للبر الرئيسي الصيني.

ويشار إلى أن هذا العرض يأتي بعد محاولة فاشلة لدمج بورصة لندن وبورصة "دويتشه بورصه"، حيث رفضت المفوضية الأوروبية عام 2017 الاندماج بعد محاولتين فاشلتين.