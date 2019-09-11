ميركل تجيب على صندوق النقد الدولي: نقص المال ليس مشكلة ألمانيا

عارضت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الدعوات المتزايدة في الداخل والخارج لدرء أزمة اقتصادية محتملة بزيادة الإنفاق العام، موضحة أن المشكلة ليست في نقص أموال

الاستثمار.

ونقلت اليوم وكالة أنباء "بلومبرج" عن ميركل قولها اليوم الأربعاء خلال جلسة في البرلمان الألماني "بوندستاج" لمناقشة الموازنة إن هناك الآن مشاريع استثمارية كافية تحتاج إلى إسراع مسارها الحالي.

ويأتي خطاب ميركل عقب تصريحات لوزير المالية الألماني أولاف شولتس -أمس الثلاثاء- التي تمسك فيها بمبدأ عدم إدخال ديون جديدة إلى الموازنة، مع تأكيده استعداد الحكومة الاتحادية جيدا للتعامل مع أزمة اقتصادية محتملة في ألمانيا.

وقالت ميركل: "مع الاستثمارات، وقد أشار وزير المالية إلى ذلك أمس، لا يتعلق الأمر حاليا بنقص المال... لدينا مئات الآلاف من المنازل التي قد تكون بُنيت، ولدينا طرق وبنية تحتية رقمية. لذلك فإننا نحتاج أولا إلى التأكد من أن الأموال تُنفق".

وتتعرض ألمانيا لضغوط متزايدة لزيادة الإنفاق العام في ظل احتمالات بمواجهة ركود في الربع الثالث من هذا العام. وجدد صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع دعوته لزيادة الإنفاق، قائلا إنه يجب على ألمانيا ألا تنتظر صدمة اقتصادية قبل البدء في تعزيز الاستثمار العام.

وبسبب النزاعات التجارية الدولية والغموض الذي يكتنف عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وخفوت النشاط الاقتصادي، انكمش الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا في الربع الثاني من هذا العام بنسبة 1ر0%، مقارنة بالربع الأول، الذي حقق فيه أقوى اقتصاد في أوروبا نموا بلغ 4ر0%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ومقارنة بالربع الأخير من عام 2018.

وتوقعت الحكومة الألمانية مؤخرا أن تحقق البلاد نموا اقتصاديا على مدار عام 2019 بنسبة 5ر0%. وبلغ النمو الاقتصادي لألمانيا العام الماضي 5ر1%.