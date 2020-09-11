نتنياهو عن اتفاق إقامة العلاقات مع البحرين: هذا هو عصر جديد من السلام

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن الاتفاق على إبرام اتفاقية سلام مع مملكة البحرين.

وقال نتنياهو، في مقطع فيديو بثه عبر «تويتر»، مساء الجمعة: «يا مواطني إسرائيل أتأثر بأن أبشركم بأن هذا المساء سنتوصل إلى اتفاقية سلام أخرى مع دولة عربية أخرى.. مع البحرين».

وأضاف: «تنضم هذه الاتفاقية إلى اتفاقية السلام التاريخية مع دولة الإمارات العربية المتحدة»، متابعًا مرت 26 عاما منذ اتفاقية السلام الثانية التي أبرمناها مع دولة عربية وحتى أن توصلنا إلى اتفاقية السلام الثالثة.. مرت ليس 26 سنة، بل 29 يوما منذ توصلنا إلى اتفاقية السلام الثالثة وحتى توصلنا إلى السلام الرابعة».

وتابع: «‏هذا هو عصر جديد من السلام.. السلام مقابل السلام.. الاقتصاد مقابل الاقتصاد»، مضيفًا: «لقد استثمرنا في السلام على مدار سنوات طويلة والآن السلام سيستثمر فينا وسيؤدي إلى استثمارات كبيرة جدا في الاقتصاد الإسرائيلي وهذا مهم للغاية».

واستطرد: «‏تم إنجاز كل هذه الاتفاقيات بفضل عمل دؤوب للغاية تم القيام به وراء الكواليس على مدار سنوات»، متابعًا: «ولكن هذه الجهود قد نضجت بفضل المساعدة المهمة التي قدمها صديقنا الرئيس الأمريكي ترامب».

وتوجه بالشكر لترامب وطاقمه على ما وصفه بالمساعدة المهمة، مختتمًا: «هذا هو عصر جديد عبارة عن السلام مقابل السلام».