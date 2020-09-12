القيادة الفلسطينية تشجب اتفاق البحرين وإسرائيل على إقامة علاقات بينهما

شجبت القيادة الفلسطينية بشدة الاتفاق الذي أعلنته الإدارة الأمريكية اليوم الجمعة، لإقامة علاقات رسمية بين البحرين وإسرائيل، مطالبة المنامة بالتراجع عن هذه الخطوة.



وقال بيان للقيادة الفلسطينية إنها "تؤكد رفضها واستنكارها الشديدين للاتفاق الثلاثي، وتعتبره خيانة للقدس والمسجد الأقصى والقضية الفلسطينية، ودعما لتشريع جرائم الاحتلال البشعة ضد الشعب الفلسطيني".



وأضافت القيادة الفلسطينية أنها تنظر بخطورة بالغة لهذه الخطوة "إذ أنها تشكل نسفا لمبادرة السلام العربية وقرارات القمم العربية والإسلامية وللشرعية الدولية".



ودعا بيان القيادة الفلسطينية الدول العربية لضرورة التمسك بمبادرة السلام العربية، كما أعلنت عام 2002، والمجتمع الدولي إلى التمسك بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، مؤكدا أنه لم يتم تخويل أي طرف بالحديث باسم الشعب الفلسطيني.