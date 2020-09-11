يتسلم الفنان سيف عبدالرحمن، درع تكريم اسم المخرج العالمى "يوسف شاهين" خلال الحفل الذى تقيمه جمعية محبي الموسيقار فريد الأطرش برئاسة الفنان عادل السيد، بمناسبة ذكرى وفاة شاهين، التى توافق 27 يوليو من عام 2008، وذلك فى السابعة من مساء غدا السبت 12 سبتمبر، بقاعة "أولاد العم" المفتوحة بالجيزة.

ويتحدث الفنان سيف عبدالرحمن، عن أهم المحطات الفنية والعديد من المواقف التى جمعت بينه وبين المخرج يوسف شاهين، كما يلقى رئيس الجمعية الضوء عن كواليس الأفلام التى أخرجها شاهين للموسيقار فريد الأطرش.

ويتضمن برنامج الحفل باقة من أغانى وألحان الموسيقار فريد الأطرش، يتغنى بها كوكبة من المطربين والمطربات، كما يلقى عدد من الشعراء مجموعة من القصائد الشعرية كتبت خصيصا للمخرج يوسف شاهين.

يذكر أن المخرج يوسف شاهين، اكتشف الفنان سيف عبد الرحمن، ضمن عدد كبير من نجوم الفن مثل الفنان الراحل عمر شريف والفنان هانى سلامة وغيرهم، وشارك عبد الرحمن فى العديد من أعمال يوسف شاهين، وقد كان من المقرر إقامة الحفل فى شهر يوليو الماضى، لولا جائحة فيروس كورونا المستجد، الذى تسبب فى تأجيله.ض