الديوان الأميري الكويتي: الحالة الصحية للأمير مستقرة ويتلقى علاجه المقرر

أكد وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي الشيخ علي جراح الصباح، ردا على ما تداولته بعض وسائل الاعلام من أخبار عارية عن الصحة، أن الحالة الصحية لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح مستقرة، مشددا على أنه يتلقى العلاج المقرر.

وأضاف الجراح - في بيان رسمي مساء اليوم /الخميس/ - أن الديوان الأميري على تواصل مستمر مع نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح، الذي طمأن الجميع على صحة أمير الكويت.

وأشار الى أن رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، يضمن البيان الأسبوعي لمجلس الوزراء فقرة عن الوضع الصحي لأمير الكويت.

وأهاب الديوان الأميري بالجميع تحري الدقة واستيفاء المعلومات المتعلقة بصحته من مصادرها الرسمية، وأن لا يلتفت إلى الأخبار المغرضة، مبتهلين إلى الباري - جل وعلا - أن يمن على أمير الكويت بالشفاء العاجل، وأن يمتعه بموفور الصحة والعافية.

وكان عدد من وسائل الإعلام قد تداولت أخبارا عن وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، والذي يتلقى العلاج حاليا باحدى المستشفيات الأمريكية.