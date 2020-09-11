وزير الخارجية الأردني: شرط السلام العادل هو زوال الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة

قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، إن التغيير والخطوة الأساسية المطلوبة والقادرة على تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة يجب أن يأتيا من إسرائيل بحيث توقف إسرائيل إجراءاتها التي تقوض حل الدولتين وتنهي الاحتلال اللاشرعي للأراضي الفلسطينية وتلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.



ونقلًا عن وكالة الأنباء الأردنية، أضاف الصفدي في بيان بعد الإعلان عن إقامة العلاقات العلاقات البحرينية-الاسرائيلية، مساء الجمعة، أن أساس الصراع هو القضية الفلسطينية، وأن شرط السلام العادل والشامل هو زوال الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 على أساس حل الدولتين ووفق القانون الدولي ومبادرة السلام العربية ومعادلة الأرض مقابل السلام.



وشدد على أن أثر اتفاق إقامة العلاقات بين البحرين وإسرائيل وكل اتفاقات السلام مع إسرائيل يعتمد على ما ستقوم به إسرائيل، متابعًا أنه إن بقي الاحتلال واستمرت إسرائيل في إجراءاتها التي تنسف الأسس التي قامت عليها العملية السلمية وضم الأراضي وبناء المستوطنات وتوسعتها والانتهاكات في المسجد الأقصى الشريف، سيتفاقم الصراع وسيتعمق ولن تنعم المنطقة بالسلام العادل الذي تقبله الشعوب والذي يمثل ضرورة إقليمية ودولية.



وأكد أنه لا سلام عادلاً شاملاً ولا أمن ولا استقرار شاملين الا إذا تم تلبية جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وفي مقدمها حقه في الحرية والدولة المستقلة ذات السيادة على كامل ترابه الوطني وفق حل الدولتين.



وأكد الصفدي أن المملكة الأردنية ستظل تعمل بالتنسيق مع الأصدقاء من أجل تحقيق السلام العادل الذي يشكل خياراً استراتيجياً أردنياً وفلسطينياً وعربياً، والذي لن يكون شاملاً ودائماً إلا اذا قبلته الشعوب وتبنته، وذاك شرطه تلبية جميع حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.



وأضاف الصفدي الاحتلال هو سبب الصراع وأساسه، وزواله وفق حل الدولتين هو الطريق الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل والدائم.



وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، اتفاق مملكة البحرين وإسرائيل على إبرام اتفاق سلام، واصفا إياه بـ"الإنجاز التاريخي".