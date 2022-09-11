أول تعليق من التضامن على مخالفات مجدي عبدالغني بجمعية اللاعبين المحترفين

قال أيمن عبدالموجود، مساعد وزيرة التضامن لشؤون العمل الأهلي، إن جمعية الجمعية المصرية للاعبي كرة القدم المحترفين، إحدى الجمعيات الأهلية المسجلة بوزارة التضامن، موضحًا أنها طبقًا لأحكام القانون 149 معنية بأحوال اللاعبين المحترفين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء السبت، أن «هناك مجلس إدارة قائم على إدارة الجمعية، وعددًا من الأعضاء الممثلين لاعبي كرة قدم داخل مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية».

ولفت إلى أن «الوزارة تلقت شكوى من أحد أعضاء الجمعية شهر مايو الماضي، فيما يخص طعنه على توقيع له باجتماع الجمعية العمومية غير العادية وبعض الأمور داخل الجمعية»، موضحًا أن الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وجهت بتشكيل لجنة مالية وإدارية؛ للتأكد من صحة المخالفات التي تمت الإشارة فيها بالشكوى.

وذكر أن اللجنة تشكلت، ووقفت على عدد من المخالفات التي تخص الجمعية، متابعًا: «عرض التقرير الخاص باللجنة المشكلة من الوزيرة، وتمت الموافقة على إحالة المخالفات للنيابة العامة لبدء التحقيق فيها، وهي قيد التحقيق الآن».

وأوضح أن «الجمعية تعمل على تقديم خدمات للأعضاء، ومساعدات لإجراء عمليات جراحية أو مساعدات في قضايا بعض اللاعبين، وتوعية اللاعبين المحترفين»، منوهًا إلى أن إحدى المخالفات مرتبطة بتلقي أموال سنوية من الاتحاد الدولي للمحترفين لكرة القدم، دون موافقة الوزارة.

وأكد أن الأموال موجودة في حساب الجامعية لم تصرف، لكن يجب الحصول من موافقة الوزارة خلال 60 يوم عمل من تاريخ الإخطار، مضيفًا أن المخالفات تشمل أمورًا أخرى متعلقة بصرف بعض البدلات والأمور المتعلقة بمجلس إدارة الجمعية.

وأشار إلى أن عمل الجمعيات خيري وتطوعي، ولا يجوز صرف بدلات لأعضاء الجمعية العمومية، إلا لحجز فندق أو تذكرة سفر لحضور مؤتمر ما، معلقًا: «إنما مدهوش مصروف جيب أو بدل يصرفه لأنه مخالفة لأحاكم القانون».

ونوه إلى أن المخالفات من ضمنها أمور متعلقة بعلاج الكابتن مجدي عبدالغني في الخارج، مستطردًا: «وفقًا للائحة الجمعية هي تدعم علاج اللاعبين الحاليين والسابقين، لكن وفقا للقانون فعضو مجلس الإدارة لا يستفيد من الأموال، كابتن مجدي كان يعتبر نفسه لاعب كرة سابق ويرى أن من حقه الاستفادة من أموال الجمعية».

وتابع أن «أحد المخالفات الموجودة في التقرير أن مجلس الإدارة اشترى شقة في العجوزة، يجب أن يحدد سعرها العادل خبير عقاري»، مستكملًا: «اشتروا شقتين، شقة بمبلغ والكابتن مجدي عبدالغني اشترى شقة في نفس المكان بمبلغ أقل».

وعن شراء كابات من شركة مملوكة لابنة اللاعب، عقّب: «وفقًا للقانون لا يجوز للعضو التصويت على قرار مجلس الإدارة المتعلق بأي صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة، وعند التعاقد مع شركة تتولاها ابنة اللاعب، فمن المفترض أن يتنحى نهائيًا عن حضور الجلسة، ومجلس الإدارة يتخذ قراره وفقا لأحكام القانون».

وقررت وزارة التضامن الاجتماعي إحالة جمعية الجمعية المصرية للاعبي كرة القدم المحترفين، بقيادة مجدي عبد الغني، رئيس مجلس الإدارة للنيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في عدة محلفات واردة بحق مجلس إدارة الجمعية.