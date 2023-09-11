ارتفع عدد ضحايا زلزال المغرب المدمر، إلى 2497 قتيلا و2476 جريحا، في حصيلة محدثة حتى ظهر اليوم، من دون الإعلان عن أنها نهائية.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية المغربية، أوردته صحيفة هسبريس المحلية، سُجلت 1452 حالة وفاة في إقليم الحوز، و764 بإقليم تارودانت، و202 بإقليم شيشاوة، و18 بعمالة مراكش.

في حين لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة بكل من عمالات وأقاليم ورززات، أزيلال، أكادير إداوتنان، الدار البيضاء الكبرى، اليوسفية وتنغير.

وتواصل السلطات العمومية جهودها لإنقاذ وإجلاء الجرحى والتكفل بالمصابين من الضحايا، وتعبئة كل الإمكانات اللازمة لمعالجة آثار هذه الفاجعة المؤلمة.

وتعرض المغرب مساء الجمعة، لزلزال عنيف تجاوزت قوته السبع درجات على مقياس ريختر، وأعقبته العديد من الهزات الارتدادية، فيما تحدثت منظمة الصحة العالمية عن أن نحو 300 ألف شخص تضرروا من الزلزال.