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تناول المرشحان لرئاسة الولايات المتحدة، مرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس، ومرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب، في المناظرة التي جمعتهما الأربعاء، خططهما للاقتصاد الأميركي والمشاكل التي يواجهها.



ووعد ترامب بخفض الضرائب وخلق "اقتصاد رائع" على حد تعبيره.

وأضاف: "أنشأت أقوى الاقتصادات في الولايات المتحدة، وسأعيد هذا النجاح مجددا".



وتابع: "لدينا اقتصاد مروّع بسبب التضخم وهذا مدمر للطبقة الأميركية الوسطى".

واتهم هاريس بأنه "ليس لديها خطة واضحة لخفض الضرائب".

وشدد على أن الأسعار "ارتفعت بشدة في عهد جو بايدن وبوجود هاريس".



وفي المقابل، قالت هاريس: "أؤمن بطموحات الشعب الأميركي ولدي خطة لبناء اقتصاد مبني على الفرص".

وأشارت إلى أنها تريد "تخفيض الضرائب ودعم الاقتصاد الأميركي"، مضيفة أن "ترامب ترك لنا فوضى كبيرة في الولايات المتحدة".

ووصفت خطة ترامب للاقتصاد بأنها "ستجعل الولايات المتحدة بحال أسوأ"، متهمة إدارة ترامب بأنها أدت إلى "عجز تجاري".