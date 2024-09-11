تريزيجيه ينعى إيهاب جلال

نعى محمود حسن تريزيجيه، نجم المنتخب الوطني ولاعب الريان القطري، إيهاب جلال، المدير الفني لنادي الإسماعيلي، والمدرب الأسبق للمنتخب الوطني المصري، والذي وافته المنية اليوم، الأربعاء.

وتوفي إيهاب جلال عصر اليوم، الأربعاء، بعد صراع مع المرض، بعدما تعرض لوعكة صحية شديدة دخل على إثرها المستشفى بعد إصابته بجلطة في القلب وخضوعه لعدة عمليات، مطلع الشهر الجاري.

ونشر محمود حسن تريزيجيه عبر خاصية «ستوري» في حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» صورة للمدرب الراحل وكتب عليها: «لم يترك إلا سيرة طيبة وأثر طيب بسمو أخلاقه في نفوس كل من تعامل معه، أسكنه الله فسيح جناته وعظم أجر محبيه وجعل مرضه في ميزان حسناته».

وأتم «ألف رحمة ونور عليك كابتن إيهاب جلال».