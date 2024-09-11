سقوط هارب من إعدام ومؤبد بحوزته سلاح ناري ومخدرات في القليوبية

نجح قطاع الأمن العام، في ضبط عنصر إجرامي شديد الخطورة هارب من حكمين بالإعدام والمؤبد، بحوزته سلاح ناري ومخدرات بقصد الاتجار بمكان اختبائه في القليوبية.

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديريتى أمن "الدقهلية، القليوبية" من تحديد مكان اختباء عنصر إجرامي شديد الخطورة – مقيم بدائرة مركز شرطة ميت غمر بالدقهلية، سبق اتهامه في 15 قضية "مخدرات، سرقة بالإكراه، سلاح نارى، قتل عمد" - ومطلوب التنفيذ عليه فى 4 جنايات وهي: "إعدام في قضية قتل عمد، 2 بالسجن المؤبد في قضيتي شروع في قتل، سرقة بالإكراه، السجن 3 سنوات في قضية استعراض قوة" بدائرة مركز شرطة قليوب بالقليوبية.



تم ضبطه، وبحوزته (15 كيلو بانجو، 2 كيلو حشيش، كمية لمخدر الشابو ، بندقية آلية، طلقات).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم وإحالته للنيابة لمباشرة التحقيقات.