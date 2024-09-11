محمود حميدة ومحي إسماعيل وخالد يوسف في العرض العراقي «تاء التأنيث ليست ساكنة»

أقيم العرض المسرحي العراقي "تاء التأنيث ليست ساكنة" للفنانة السورية مروة الأطرش، في المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته الحادية والثلاثين، برئاسة الدكتور سامح مهران.

حرص على الحضور كل من محي إسماعيل، محمود حميدة، وبناته، وحفيده، بالإضافة إلى المخرج خالد يوسف.

تترأس لجنة تحكيم المسابقة الرسمية الدكتور مدحت العدل، وتضم اللجنة الأعضاء: النجمة سلوى محمد علي (مصر)، الفنان جون سيبي أوكومو (كينيا)، الفنان ساڤاس پاتساليدس (اليونان)، الفنان مارت ميوس (استونيا)، الفنان والأكاديمي د. عبدالإله السناني (السعودية)، والكاتب والروائي هزاع البراري (الأردن).

ينظم مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي وزارة الثقافة المصرية، ويقام برعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو. تتشكل اللجنة العليا للمهرجان من: الدكتور سامح مهران رئيسًا، الدكتور محمد عبد الرحمن الشافعي منسقًا عامًا، الدكتورة دينا أمين مديرًا، الدكتور أيمن الشيوي مديرًا، بالإضافة إلى عضوية كل من: الدكتور أحمد مجاهد، الدكتورة أسماء يحيى الطاهر، الدكتور محمد سمير الخطيب، والمخرج أحمد البوهي.

يُعد مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي أحد أقدم المهرجانات الدولية المتخصصة في تقديم العروض المسرحية التجريبية من جميع دول العالم.

يقوم المهرجان بتكريم عدد من الشخصيات العالمية المهتمة بفنون المسرح التجريبي، ويمنح الجوائز لأفضل العروض في المجالات المسرحية المختلفة.

كما يقام على هامش المهرجان عدد من الندوات المتخصصة في تقنيات وفنون المسرح.