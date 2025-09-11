 مقتل 3 أشخاص وإصابة العشرات جراء انفجار صهريج للغاز في المكسيك - بوابة الشروق
الخميس 11 سبتمبر 2025 5:10 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. من البديل الأنسب لـ ريبيرو في النادي الأهلي؟

النتـائـج تصويت

مقتل 3 أشخاص وإصابة العشرات جراء انفجار صهريج للغاز في المكسيك

د ب أ
نشر في: الخميس 11 سبتمبر 2025 - 4:47 ص | آخر تحديث: الخميس 11 سبتمبر 2025 - 5:03 ص

قالت عمدة مكسيكو سيتي إن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 70 آخرون جراء انفجار صهريج للغاز في العاصمة المكسيكية.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك