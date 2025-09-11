رجال الإنقاذ يبحثون عن المفقودين بعد انحسار الفيضانات في إندونيسيا

يبحث رجال الإنقاذ اليوم الخميس في الأنهار وأسفل أنقاض القرى المدمرة عن ناجين من الفيضانات المدمرة التي ضربت إقليمين في إندونيسيا أمس الأربعاء، وذلك بالتزامن مع انحسار المياه.

وكانت الأمطار الموسمية قد بدأت في الهطول الاثنين الماضي مما تسبب في وقوع فيضانات وانهيارات أرضية في جزيرة بالي وإقليم نوسا تينجارا الشرقي، مما أسفر عن مقتل 15 شخصا على الأقل وفقدان 10 آخرين.

وتسببت الأمطار في فيضان الأنهار، واجتياحها تسع مدن ومناطق في بالي. وتساقط الطمي والصخور والأشجار على القرى الجبلية، كما غمرت الأنهار ما لا يقل عن 112 منطقة، مما أسفر عن وقوع عدة انهيارات أرضية، حسبما أفادت وكالة الحد من آثار الكوارث في بيان.

وعادت مستويات منسوب الأنهار لطبيعتها اليوم الخميس، كما غادر السكان في ديناباسار، عاصمة بالي، أماكن الإيواء.

واستغلت السلطات انحسار المياه للبدء في إزالة الطمي وأكوام القمامة المبللة من الشوارع، كما تم إعادة التيار الكهربائي لعشرات الآلاف من السكان والشركات.