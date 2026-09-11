صحيفة أوكرانية: ارتفاع حاد في أسعار الحبوب العالمية جراء تصاعد الهجمات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا

أرجعت صحيفة "كييف إندبندنت" البريطانية الارتفاع الحاد في أسعار الحبوب العالمية، لتصاعد الهجمات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا والتي استهدفت البنية التحتية الرئيسية لتصدير الحبوب في البحرين الأسود وآزوف، مشيرة إلى أن هذا الأمر زاد من صعوبة إيجاد البلدين منافذ بديلة لتصدير محاصيلهما، بالتزامن مع دخول موسم الحصاد ذروته.

وذكرت الصحيفة أن روسيا وأوكرانيا تعدان من كبار منتجي الحبوب عالميًا، فيما تتجه النسبة الأكبر من صادراتهما إلى دول الجنوب العالمي، ولا سيما دول الشرق الأوسط وأفريقيا، عبر البحر الأسود الذي تمر من خلاله نحو ثلث الإمدادات العالمية.

ونقلت الصحيفة عن ماشا بيليكوفا، مراسلة الحبوب في وكالة "فاست ماركتس أجرينسس" المعنية برصد أسعار السلع الزراعية، قولها إن عرقلة الموانئ في البحرين الأسود وآزوف تمثل "مشكلة ضخمة" للعالم، مشيرة إلى أن روسيا تعد أكبر مصدر للقمح عالميًا.

وأوضحت أن أوكرانيا تعد كذلك من أكبر منتجي ومصدري المنتجات الزراعية في العالم، بما في ذلك الذرة والقمح والشعير وزيت دوار الشمس، وهي منتجات تعتمد عليها البلاد بدرجة كبيرة في توفير عائداتها من العملات الأجنبية.

وأشارت إلى أن أوكرانيا استحوذت خلال المواسم الأخيرة على نحو 6% من صادرات القمح العالمية و11% من صادرات الذرة، بينما كانت قبل بدء العملية العسكرية الروسية واسعة النطاق في عام 2022 توفر نحو 10% من صادرات القمح العالمية و15% من صادرات الذرة ونحو نصف صادرات زيت دوار الشمس عالميًا.

وأضافت الصحيفة أن أسعار القمح العالمية تشهد ارتفاعًا منذ الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في أواخر فبراير، والتي أدت إلى تفاقم التضخم الناجم بالفعل عن العملية العسكرية الروسية واسعة النطاق في أوكرانيا.

وقالت بيليكوفا إن العالم بدأ بالفعل في التفاعل مع التطورات، وإن الأسعار ارتفعت بشكل كبير، إلا أن هناك مجالًا واسعًا لمزيد من الارتفاع، مشيرة إلى أن الأسعار لم تصل بعد إلى المستويات التي سجلتها في عام 2022، رغم أن الوضع الحالي "أكثر خطورة بكثير".